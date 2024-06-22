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Опубликован топ-10 величайших форвардов Европы всех времён от Give me Sport

Опубликован топ-10 величайших форвардов Европы всех времён от Give me Sport
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Британские журналисты составили список из десяти лучших форвардов Европы всех времён.

Топ-10 лучших европейских нападающих в истории футбола по версии Give me Sport:

  1. Криштиану Роналду  – 759 голов в европейском футболе.
  2. Йохан Круифф  – 400
  3. Альфредо Ди Стефано – 50
  4. Герд Мюллер – 722
  5. Ференц Пушкаш – 709
  6. Марко ван Бастен – 304
  7. Эйсебио – 6
  8. Тьерри Анри – 417
  9. Джимми Гривз – 513
  10. Уэйн Руни  – 366.

Отметим, что Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды на Евро-2024 с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22). Следующий матч Португалия проведёт сегодня, 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в в 19:00 мск.

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Ирландию

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