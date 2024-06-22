Опубликован топ-10 величайших форвардов Европы всех времён от Give me Sport

Британские журналисты составили список из десяти лучших форвардов Европы всех времён.

Топ-10 лучших европейских нападающих в истории футбола по версии Give me Sport:

Криштиану Роналду – 759 голов в европейском футболе. Йохан Круифф – 400 Альфредо Ди Стефано – 50 Герд Мюллер – 722 Ференц Пушкаш – 709 Марко ван Бастен – 304 Эйсебио – 6 Тьерри Анри – 417 Джимми Гривз – 513 Уэйн Руни – 366.

Отметим, что Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды на Евро-2024 с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22). Следующий матч Португалия проведёт сегодня, 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в в 19:00 мск.

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