Опубликован топ-10 величайших форвардов Европы всех времён от Give me Sport
Британские журналисты составили список из десяти лучших форвардов Европы всех времён.
Топ-10 лучших европейских нападающих в истории футбола по версии Give me Sport:
- Криштиану Роналду – 759 голов в европейском футболе.
- Йохан Круифф – 400
- Альфредо Ди Стефано – 50
- Герд Мюллер – 722
- Ференц Пушкаш – 709
- Марко ван Бастен – 304
- Эйсебио – 6
- Тьерри Анри – 417
- Джимми Гривз – 513
- Уэйн Руни – 366.
Отметим, что Роналду стал лучшим игроком 1-го матча своей команды на Евро-2024 с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22). Следующий матч Португалия проведёт сегодня, 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Боруссия) с Турцией, начало в в 19:00 мск.
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