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Трубин, заменивший в воротах сборной Украины Лунина, отреагировал на победу над Словакией

Трубин, заменивший в воротах сборной Украины Лунина, отреагировал на победу над Словакией
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Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал победу жёлто-синих над Словакией (2:1) в матче второго тура Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Настроение после матча со Словакией, конечно, лучше, чем после игры с Румынией. Но всё самое главное и важное будет 26 июня.

Это Евро — это нечто уникальное для каждого игрока. Надо быть готовым. Я был готов и к первой игре, но это решение тренера. Все мы – профессионалы, должны быть готовы на 100%», – сказал Трубин в интервью YouTube-каналу «Профутбол».

Напомним, первый матч на Евро-2024 с Румынией в воротах Украины был Андрей Лунин, пропустивший три гола. В старте на вторую игру выше уже Трубин, ставший, по мнению экспертов, одним из лучших игроков данного матча.

26 июня Украина сыграет с Бельгией.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024

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