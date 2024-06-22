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Рой Кин – о сборной Англии: кураж и храбрость – этого мы практически не видели

Рой Кин – о сборной Англии: кураж и храбрость – этого мы практически не видели
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче сборной Англии со сборной Дании (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре чего-то не хватало для баланса, Беллингем размахивал руками. Для Гарета Саутгейта это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определённые вещи», – приводит слова Кина Daily Mail.

После двух туров английская сборная лидирует с 4 очками в группе С с Данией (2 очка), Словенией (2 очка) и Сербией (1 очко).

Заключительный групповой матч Англия проведёт со сборной Словении. Встреча состоится 25 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне в 22:00 мск.

На прошлом чемпионате Европы – 2020 сборная Англии дошла до финала, где проиграла сборной Италии со счётом 1:1 (2:3 пен.).

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