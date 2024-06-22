Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рой Кин – о сборной Англии: кураж и храбрость – этого мы практически не видели

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о матче сборной Англии со сборной Дании (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре чего-то не хватало для баланса, Беллингем размахивал руками. Для Гарета Саутгейта это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определённые вещи», – приводит слова Кина Daily Mail.

После двух туров английская сборная лидирует с 4 очками в группе С с Данией (2 очка), Словенией (2 очка) и Сербией (1 очко).

Заключительный групповой матч Англия проведёт со сборной Словении. Встреча состоится 25 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне в 22:00 мск.

На прошлом чемпионате Европы – 2020 сборная Англии дошла до финала, где проиграла сборной Италии со счётом 1:1 (2:3 пен.).

Материалы по теме Уэйн Руни рассказал, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024