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Антуан Гризманн отреагировал на упущенные моменты в матче с Нидерландами

Антуан Гризманн отреагировал на упущенные моменты в матче с Нидерландами
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21 июня на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в немецком Лейпциге завершился матч 2-го тура группового турнира Евро-2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

После окончания матча нападающий французов Антуан Гризманн отреагировал на упущенные голевые моменты. «У меня было два момента, чтобы забить, но я не смог укротить мяч. В обороне мы хорошо сыграли. Придерживались выбранной нами тактики, но просто не смогли отправить мяч в сетку. Вот и всё. Будем работать дальше», — сказал Гризманн в интервью после матча.

Сборная Франции в этой встрече имела два явных голевых момента. Оба они на счету Гризманна, которому партнёры дважды отдавали мяч под удар по воротам Нидерландов с близкого расстояния. В одном случае форвард наступил на мяч, не смог его обработать и вовсе не пробил по воротам, во втором его удар не получился плотным, и голкипер «оранжевых» Барт Вербрюгген сумел отвести угрозу.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024

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