Созин – о переходе Глушенкова в «Зенит»: взять лучшего игрока РПЛ за € 6 млн – это как?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

20 июня питерский клуб объявил о переходе 24-летнего футболиста в команду. Сумма трансфера составила 6,3 млн евро, контракт до декабря 206 года.

«О трансфере Глушенкова в «Зенит» сказано уже достаточно много. Но тут интересно сравнение. Смотрите, другой топ-клуб, «Спартак», берёт Угальде за € 13 млн. «Зенит» – за € 6 млн берёт Глушенкова. Взять лучшего игрока сезона в РПЛ за € 6 млн – это как? Кажется, тут есть закулисные игры агентов», — сказала Созин корреспонденту «Чемпионата».

В минувшем сезоне-2023/2024 Глушенков сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу.

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