«Это дерьмо». Гари Линекер обрушился с критикой на сборную Англии из-за их футбола

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике игру команды в минувшем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Данией (1:1).

«Можно придумывать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмом… Мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и всё меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него… Их не обучают играть иначе?» – цитирует Линекера Goal.com.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Встреча состоится 25 июня.

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