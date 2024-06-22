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«Ювентус» может обменять Кьезу на одного из нападающих «Манчестер Юнайтед» — Gazzetta

«Ювентус» может обменять Кьезу на одного из нападающих «Манчестер Юнайтед» — Gazzetta
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Руководство «Ювентуса» рассматривает вариант с обменом левого вингера Федерико Кьезы на одного из крайних нападающих «Манчестер Юнайтед» — Джейдона Санчо или Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, многое в этом потенциальном обмене будет зависеть от выступления Кьезы на чемпионате Европы — 2024.

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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