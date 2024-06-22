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«Это клуб больших надежд». Бывший тренер «Торино» Юрич поделился эмоциями после увольнения

«Это клуб больших надежд». Бывший тренер «Торино» Юрич поделился эмоциями после увольнения
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Бывший главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился эмоциями после ухода из клуба.

«Тёплые объятия всем болельщикам «Торино». Мы радовались и плакали вместе, мы ссорились и снова воссоединялись. Я благодарю всех за близость в трудные времена и горжусь тем, что мы сделали вместе за эти три года. Клуб, который я оставляю, — это клуб больших надежд и замечательных парней. Они — моя самая большая гордость», — приводит слова Юрича официальный сайт туринского клуба.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Торино» стал бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли после успешного сезона в «Венеции».

«Торино» завершил сезон-2023/2024 чемпионата Италии на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей.

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