«Это клуб больших надежд». Бывший тренер «Торино» Юрич поделился эмоциями после увольнения

Бывший главный тренер «Торино» Иван Юрич поделился эмоциями после ухода из клуба.

«Тёплые объятия всем болельщикам «Торино». Мы радовались и плакали вместе, мы ссорились и снова воссоединялись. Я благодарю всех за близость в трудные времена и горжусь тем, что мы сделали вместе за эти три года. Клуб, который я оставляю, — это клуб больших надежд и замечательных парней. Они — моя самая большая гордость», — приводит слова Юрича официальный сайт туринского клуба.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Торино» стал бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли после успешного сезона в «Венеции».

«Торино» завершил сезон-2023/2024 чемпионата Италии на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей.