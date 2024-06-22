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Дешам — об отмененном голе в матче с Нидерландами на Евро: это заняло много времени

Дешам — об отмененном голе в матче с Нидерландами на Евро: это заняло много времени
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об отмененном голе игрока национальной команды Нидерландов Хави Симонса в очном матче во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«С моей точки зрения, этот гол нельзя было засчитывать. Это заняло много времени. Я был крайне удивлен этому, потому что, когда я увидел изображение на экране рядом с собой, решение показалось мне очевидным», — приводит слова Дешама интернет-издание RMC Sport.

На 67-й минуте матча Симонс забил мяч в ворота соперника, но VAR посчитал, что защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис мешал вратарю Франции Майку Меньяну при ударе, и отменил гол.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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