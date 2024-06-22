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Сборная Англии при Саутгейте — худшая команда в истории Евро по количеству ударов за матч

Сборная Англии при Саутгейте — худшая команда в истории Евро по количеству ударов за матч
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Сборная Англии при главном тренере Гарете Саутгейте — худшая по количеству ударов за матч среди всех национальных команд на чемпионатах Европы с начала ведения статистики ударов.

«Львы» при 53-летнем специалисте наносят в среднем всего девять ударов за матч. Такого низкого показателя не было ни у одной сборной при конкретном тренере. Данная статистика ведет с 1980 года.

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со счётом 1:1. После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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