«Я хотел бросить футбол». Данило рассказал о периоде выступления за мадридский «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Данило, ныне выступающий за «Ювентус», рассказал о тяжёлой адаптации в стане «сливочных» в своём дебютном сезоне.

«Во время первого сезона в «Реале» я был подавлен. Я был потерян и чувствовал себя бесполезным. На поле я не мог отдать пас на пять метров. Вне поля я как будто не мог даже пошевелиться.

Моя страсть к футболу исчезла, и я не видел выхода. Я хотел вернуться домой в Бразилию и никогда больше не играть в футбол. Я написал в своём дневнике: «Думаю, пришло время бросить футбол. Мне было 24 года», — написал Данило в открытом письме, опубликованном на The Players’ Tribune.

Напомним, бразильский футболист выступал в составе «Реала» с 2015 по 2017 год. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах (три гола и девять ассистов).

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