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Экс-игрок сборной Португалии Данни рассказал поможет ли Роналду команде выиграть Евро

Экс-игрок сборной Португалии Данни рассказал поможет ли Роналду команде выиграть Евро
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Бывший игрок сборной Португалии Мигел Данни поделился мнением о том, полезен ли Криштиану Роналду для национальной команды.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полезен ли Криштиану Роналду сборной Португалии? Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен», — приводит слова Данни РБ Спорт.

В минувшем сезоне Роналду сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 19:00 мск.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии победила Чехию со счётом 2:1.

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