Экс-игрок сборной Португалии Данни рассказал поможет ли Роналду команде выиграть Евро

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Бывший игрок сборной Португалии Мигел Данни поделился мнением о том, полезен ли Криштиану Роналду для национальной команды.

«Полезен ли Криштиану Роналду сборной Португалии? Я уверен, что Роналду поможет нам выиграть Евро-2024. Все знают, какой это футболист и на что он способен», — приводит слова Данни РБ Спорт.

В минувшем сезоне Роналду сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 19:00 мск.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии победила Чехию со счётом 2:1.