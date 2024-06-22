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Н'Голо Канте установил рекорд для европейских футболистов

Н'Голо Канте установил рекорд для европейских футболистов
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21 мая закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Франции. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

В стартовом составе французов вышел полузащитник Н'Голо Канте. И он установил рекорд для европейских футболистов.

Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Канте в составе (17 матчей – 12 побед и пять ничейных результатов).

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

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