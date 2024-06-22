Шаронов: мне неблизка игра Англии при Саутгейте, но за победу на Евро его будут хвалить

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов поделился мнением об игре английской национальной команды на Евро-2024 под руководством тренера Гарета Саутгейта.

«Не могу сказать, нравится ли мне игра сборной Англии под руководством Саутгейта. Тренеры не должны критиковать друг друга — мы единый цех и есть определённая этика. Болельщикам может не нравиться. Но каждый видит футбол и способ добиваться результата по-своему. Но могу сказать, что стиль игры сборной Англии мне не близок. Однако они добиваются определённого результата. Нравятся немцы, испанцы, австрийцы, датчане. Именно в командной игре.

Тут надо смотреть, на что больше ставит Саутгейт — на индивидуальное мастерство или командную игру. Тяжело сказать. Те сборные, которые я перечислил, делают ставку на командную игру. Англичане очень много играют поперёк, не так смело в атаку. Но они выбрали такой способ, а критики всегда будут. Если Англия выиграет чемпионат Европы, все будут говорить, что Гарет Саутгейт — молодец», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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