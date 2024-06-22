Лапорт: люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте

Центральный защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Лапорт ответил на вопрос, чувствует ли он, что люди предвзяты к чемпионату Саудовской Аравии.

«Это факт. Люди предвзято относятся к Про-Лиге. Мы все понимаем, что это новый чемпионат. На уровне маркетинга он также постепенно развивается. В будущем эта лига будет выглядеть гораздо более конкурентоспособной. Следует также сказать, что лучшим игроком сборной Франции дважды становился Канте», — приводит слова Лапорта Marca.

Напомним, опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте был признан лучшим футболистом своей национальной команды по итогам двух встреч на чемпионате Европы — 2024. 33-летний хавбек саудовского «Аль-Иттихада» был признан лучшим в игре 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1) и во встрече 2-го тура с Нидерландами (0:0).

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