Экс-игрок «Севильи» Пинтиньо: Винисиусу на поле нужно думать о футболе, а не о провокациях

Бывший футболист «Севильи» Пинтиньо высказался о соотечественнике и крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Сейчас молодые футболисты пьют пиво, затем выходят на футбольное поле и занимаются провокациями. Необходимо, чтобы он [Винисиус] отвлёкся от этого и делал на поле то, что он должен, то есть играл в футбол. Изначально я очень критически относился к нему, но сейчас он стал лучше в этом отношении.

Он должен быть примером для молодёжи. Я надеюсь, что он станет еще лучше для его собственного блага и блага его команды», — приводит слова Пинтиньо Mundo Deportivo.

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Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в сезоне-2022/2023 с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

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