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Стало известно, какой гранд европейского футбола хотел подписать Ямаля в 14 лет

Стало известно, какой гранд европейского футбола хотел подписать Ямаля в 14 лет
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Два года назад «Бавария» изъявляла сильное желание подписать крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, на тот момент выступающего в молодёжной команде сине-гранатовых. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, окружение игрока вело переговоры с представителями мюнхенского клуба, однако футболист не видел причин покидать «Барселону».

Напомним, в минувшем сезоне 16-летний нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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