ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Венесуэла. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе может сыграть в товарищеском матче с молодёжкой «Падерборна» во время Евро-2024

Мбаппе может сыграть в товарищеском матче с молодёжкой «Падерборна» во время Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее сломавший нос, с высокой вероятностью примет участие в товарищеском матче с молодёжной командой «Падерборна» для того, чтобы привыкнуть к своей защитной маске. Об этом сообщает L’Équipe.

Как отмечает источник, подобные товарищеские матчи во время больших турниров стали нормой для сборной Франции. Подчёркивается, что в этих играх, как правило, принимают участие запасные футболисты французской национальной команды.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах.

Материалы по теме
Спортивный врач: защитная маска у Мбаппе перенаправляет удар на скулы и лобневые кости
Стала известна позиция «ПСЖ» по ситуации с задолженностью перед Мбаппе в размере € 100 млн

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android