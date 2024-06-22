ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин: на Евро-2024 переживаю за сборную Франции

Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин: на Евро-2024 переживаю за сборную Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Сент-Этьен Б», ПСВ, московского «Динамо» и «Локомотива», и экс-скаут «Долгопрудного» Эрик Корчагин назвал национальные команды, принимающие участие в Евро-2024, за которые он болеет.

«На нынешнем чемпионате Европы переживаю за сборные Франции и Португалии, а также за славянский народ, сербов. Переживаю за Францию, так как я играл в академии «Сент-Этьена». Я с детства переживаю за Францию, потому что у меня школа французской команды», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Сербии выступает в группе С, сборная Франции — в группе D, а национальная команда Португалии играет в группе F.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после матча с Нидерландами на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android