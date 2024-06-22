Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин: на Евро-2024 переживаю за сборную Франции

Бывший футболист «Сент-Этьен Б», ПСВ, московского «Динамо» и «Локомотива», и экс-скаут «Долгопрудного» Эрик Корчагин назвал национальные команды, принимающие участие в Евро-2024, за которые он болеет.

«На нынешнем чемпионате Европы переживаю за сборные Франции и Португалии, а также за славянский народ, сербов. Переживаю за Францию, так как я играл в академии «Сент-Этьена». Я с детства переживаю за Францию, потому что у меня школа французской команды», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Сербии выступает в группе С, сборная Франции — в группе D, а национальная команда Португалии играет в группе F.