«Боруссия» Д хочет приобрести защитника с российскими корнями в качестве замены Хуммельсу

Дортмундская «Боруссия» намерена приобрести защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, на игрока, имеющего российские корни, также претендовал леверкузенский «Байер», однако Вальдемар Антон сделал выбор в пользу дортмундского клуба. Сумма трансфера может составить € 22,5 млн.

Сообщается, что все боссы Дортмунда — Ларс Риккен, Себастьян Кель и Свен Мислинтат — хотели, чтобы 27-летний центральный защитник стал преемником Матса Хуммельса, который покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Вальдемар Антон в текущем сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.