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Почеттино может сменить Саутгейта на посту тренера сборной Англии — The Sun

Почеттино может сменить Саутгейта на посту тренера сборной Англии — The Sun
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может заменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Почеттино согласовал выплату от «Челси» в размере £ 10 млн (€ 11 млн) за досрочное расторжение контракта и теперь может рассматривать другие вакансии в Англии.

Подчёркивается, что 52-летний специалист рассматривается Футбольной ассоциацией Англии в качестве одного из главных претендентов на пост нового главного тренера «трёх львов» в случае увольнения Саутгейта, поскольку он показал, что умеет развивать молодых футболистов.

Напомним, Почеттино возглавлял «Челси» с лета 2023 года по 21 мая 2024 года. Ранее Саутгейт заявил, что, скорее всего, он покинет пост тренера сборной Англии, если национальная команда плохо выступит на Евро-2024.

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