Гари Линекер раскритиковал Саутгейта за его высказывания после матча с Данией на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Данией (1:1). Саутгейт после матча посетовал, что сборная испытывает трудности с тем, чтобы найти замену центральному полузащитнику Калвину Филлипсу, который не поехал на турнир.

«Это оскорбительно для некоторых игроков, которые там есть, а также это неправильно в целом. В этой сборной есть игроки, которые могли бы это сделать.

Даже молодые игроки, которых Саутгейт вызвал в сборную, — Адам Уортон, Кобби Майну — вероятно, могли бы это сделать. Беллингем мог играть на этой позиции.

Игрокам просто нужны правильные указания, футболисты должны понимать, в чём заключается их работа», — приводит слова Линекера Daily Mail.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Встреча состоится 25 июня.