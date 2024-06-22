Ари: есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России

Бывший футболист сборной России Ари предсказал победу «Краснодара» в следующем сезоне РПЛ.

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России. Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год. Натурализованный бразилец забил за «быков» 38 мячей.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.