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Шпилевский: Шитов в «Динамо» для меня успешнее, чем контракт Глеба в «Барселоне»

Шпилевский: Шитов в «Динамо» для меня успешнее, чем контракт Глеба в «Барселоне»
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Известный белорусский агент Николай Шпилевский признался, что гордится тем, как в своё время устроил защитника Игоря Шитова в московское «Динамо». В российском клубе Шитов находился с 2011 по 2013 год.

«Я помогал многим. Могу назвать Антона Путило, которого мы устроили в «Гамбург», а потом – во «Фрайбург». Тоже уникальный футболист, хотя и не тот уровень, что у Глеба. У нас были и те, кого мы не считали за футболистов, а скорее за легкоатлетов, как Игорь Шитов, но я сделал ему просто сумасшедший контракт с «Динамо». Лично для меня это больший успех, чем контракт Глеба в «Барселоне». До сих пор удивляюсь, как я смог сделать ему такую зарплату в Москве», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, за первую команду «Динамо» Игорь Шитов провел четыре матча. Также на его счету 12 игр и один гол за вторую команду бело-голубых.

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