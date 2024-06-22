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«Бавария» заплатит «Кристал Пэлас» £ 50 млн за переход Олисе — журналист Романо

«Бавария» заплатит «Кристал Пэлас» £ 50 млн за переход Олисе — журналист Романо
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«Бавария» проинформировала «Кристал Пэлас» об активации опции выкупа 22-летнего крайнего нападающего «орлов» Майкла Олисе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» выплатит «Кристал Пэлас» £ 45 млн (€ 53 млн) в качестве фиксированной суммы и ещё £ 5 млн (€ 5,9 млн) в виде бонусов. Подчёркивается, что вчера, 21 июня, мюнхенский клуб согласовал с Олисе условия личного контракта.

Напомним, в минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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