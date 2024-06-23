Не забившие на Евро-2024 Роналду и Лукаку являются самыми бьющими игроками турнира

22 июня на поле стадиона «Райн-Энерги» в немецком Кёльне завершился матч 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Румынии, победу со счётом 2:0 одержали бельгийцы. Забитыми голами в составе «красных дьяволов» отметились полузащитники Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку нанёс в этом матче пять ударов по воротам с общим показателем ожидаемых голов 0,7 xG, но не смог отметиться в протоколе забитым мячом. При этом Лукаку отправил мяч в сетку ворот на 63-й минуте игры, но его гол не был засчитан после видеопросмотра — рефери определили офсайд.

В активе бельгийского форварда восемь ударов по воротам на чемпионате Европы — 2024 — как сообщает Opta Sports, чаще Лукаку на этом Евро бил только португальский нападающий Криштиану Роналду (девять ударов). При этом оба игрока пока не смогли отметиться на турнире забитыми голами.