ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Не забившие на Евро-2024 Роналду и Лукаку являются самыми бьющими игроками турнира

Не забившие на Евро-2024 Роналду и Лукаку являются самыми бьющими игроками турнира
Аудио-версия:
Комментарии

22 июня на поле стадиона «Райн-Энерги» в немецком Кёльне завершился матч 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Румынии, победу со счётом 2:0 одержали бельгийцы. Забитыми голами в составе «красных дьяволов» отметились полузащитники Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Румыния
1:0 Тилеманс – 2'     2:0 Де Брёйне – 80'    

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку нанёс в этом матче пять ударов по воротам с общим показателем ожидаемых голов 0,7 xG, но не смог отметиться в протоколе забитым мячом. При этом Лукаку отправил мяч в сетку ворот на 63-й минуте игры, но его гол не был засчитан после видеопросмотра — рефери определили офсайд.

В активе бельгийского форварда восемь ударов по воротам на чемпионате Европы — 2024 — как сообщает Opta Sports, чаще Лукаку на этом Евро бил только португальский нападающий Криштиану Роналду (девять ударов). При этом оба игрока пока не смогли отметиться на турнире забитыми голами.

Материалы по теме
Арбитры отменили третий гол Ромелу Лукаку на Евро-2024
Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android