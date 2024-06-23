Тчуамени: возможно, Мбаппе и хотел бы сыграть без маски, но доктор не даст ему выбора

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился мыслями о готовности нападающего Килиана Мбаппе к участию в матче 3-го тура группового этапа с Польшей. Игра состоится 25 июня, начало встречи — в 22:00 мск.

«Думаю, он хочет сыграть следующий матч. Его маска? Он к ней привыкает. Возможно, он и хотел бы играть без неё, но доктор не даст ему выбора! Когда он выйдет на поле, он принесёт нам много пользы», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.