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Тчуамени: возможно, Мбаппе и хотел бы сыграть без маски, но доктор не даст ему выбора

Тчуамени: возможно, Мбаппе и хотел бы сыграть без маски, но доктор не даст ему выбора
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился мыслями о готовности нападающего Килиана Мбаппе к участию в матче 3-го тура группового этапа с Польшей. Игра состоится 25 июня, начало встречи — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, он хочет сыграть следующий матч. Его маска? Он к ней привыкает. Возможно, он и хотел бы играть без неё, но доктор не даст ему выбора! Когда он выйдет на поле, он принесёт нам много пользы», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

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