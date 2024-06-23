В ЦСКА рассказали о 18-летнем игроке из Узбекистана, который тренируется с клубом

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о 18-летнем Рустамбеке Фомине, который тренируется с основной командой красно-синих.

«Действительно, Рустамбек Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ПФК ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана. Рустамбек считается большим талантом, уже в 17 лет попал в сборную U20, где сейчас является капитаном. ЦСКА и далее будет проводить стажировки для самых талантливых ребят из Узбекистана, но на данный момент речи о подписании контракта с 18-летним футболистом не идёт», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

18-летний Фомин выступает за «Олимпик-Мобиуз» из Ташкента на правах аренды из «Пахтакора». В минувшем сезоне Рустамбек принял участие в 13 матчах «Олимпика», в которых забил один гол.