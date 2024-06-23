ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они похожи на «Сити». Руни иронично высказался об игре сборной Англии на Евро

«Они похожи на «Сити». Руни иронично высказался об игре сборной Англии на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Плимут Аргайл» и бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре национальной команды на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу «Манчестер Сити». Но не «Сити», который только что завоевал четыре титула Премьер-лиги благодаря своему блестящему футболу. Они похожи на «Сити», только без чётко отлаженного понимания времени, без продуманного прессинга и без ширины», — написал Руни в своей статье для The Times.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» назвал проблему в игре сборной Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android