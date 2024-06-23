«Они похожи на «Сити». Руни иронично высказался об игре сборной Англии на Евро

Главный тренер «Плимут Аргайл» и бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре национальной команды на чемпионате Европы в Германии.

«Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу «Манчестер Сити». Но не «Сити», который только что завоевал четыре титула Премьер-лиги благодаря своему блестящему футболу. Они похожи на «Сити», только без чётко отлаженного понимания времени, без продуманного прессинга и без ширины», — написал Руни в своей статье для The Times.

После двух туров группового этапа этого соревнования английская национальная команда набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете С. В 3-м туре сборная Англии сыграет со Словенией. Встреча состоится 25 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.