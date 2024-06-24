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Агент Шпилевский назвал футболиста, от игры которого у него «волосы встали дыбом»

Агент Шпилевский назвал футболиста, от игры которого у него «волосы встали дыбом»
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Известный агент Николай Шпилевский поделился воспоминанием о первом впечатлении от игры белорусского полузащитника Александра Глеба.

«Будущий вице-президент федерации футбола Юрий Курбыко сказал мне: «Николай, у нас появился мальчишка, зовут Саша Глеб. Тебе стоит обратить на него внимание». Когда я его в первый раз увидел, у меня «волосы встали дыбом» от его таланта и потенциала», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Александр Глеб на протяжении своей карьеры выступал за множество клубов. В их числе были «Штутгарт», «БАТЭ», лондонский «Арсенал», «Барселона», «Вольфсбург», «Крылья Советов». Также Глеб был игроком сборной Беларуси.

Всего за свою клубную карьеру Глеб провёл 646 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 110 результативных передач.

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