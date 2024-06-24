Игрок сборной Венгрии Шаллаи: главное, что Варге стало лучше, мы бились за него

Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи поделился эмоциями после победы в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:0), а также высказался о состоянии нападающего Барнабаша Варги, которого унесли с поля на носилках на 73-й минуте игры.

«Самое главное, что Барни стало лучше, мы бились за него последние 20 минут. В итоге мы показали, что мы за команда — мы никогда не сдаёмся, в этом наша сила», — приводит слова Шаллаи пресс-служба Венгерской футбольной федерации в соцсети X (ранее Twitter).

Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. Единственный гол в игре на свой счёт записал Кевин Чобот, забивший на последней компенсированной минуте встречи.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второе место заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.