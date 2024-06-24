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В Венгерской футбольной федерации сообщили о стабильном состоянии Барнабаша Варги

В Венгерской футбольной федерации сообщили о стабильном состоянии Барнабаша Варги
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Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варги, пострадавший в ходе столкновения на 68-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Состояние Барнабаша Варги стабильное! Игрок сейчас находится в одной из больниц Штутгарта! Мы немедленно сообщим вам, если появятся какие-либо новости о его статусе», — говорится в заявлении Венгерской футбольной федерации в социальной сети X (ранее Twitter).

Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. Единственный гол в игре на свой счёт записал Кевин Чобот, забивший на последней компенсированной минуте встречи.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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