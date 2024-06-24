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Гранит Джака признан лучшим игроком матча Швейцарии с Германией на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Германией (1:1). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил итальянец Даниэле Орсато. У сборной Швейцарии отличился нападающий Дан Ндой, а у Германии — форвард Никлас Фюллькруг.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Второе место заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.