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Гранит Джака признан лучшим игроком матча Швейцарии с Германией на Евро-2024

Гранит Джака признан лучшим игроком матча Швейцарии с Германией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Германией (1:1). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил итальянец Даниэле Орсато. У сборной Швейцарии отличился нападающий Дан Ндой, а у Германии — форвард Никлас Фюллькруг.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Второе место заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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