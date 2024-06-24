Роланд Шаллаи признан лучшим игроком матча Венгрии с Шотландией на Евро-2024

Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Шотландией (1:0). Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Факундо Тельо из Аргентины. Матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 1:0. Единственный гол в игре на свой счёт записал Кевин Чобот, забивший на последней компенсированной минуте встречи.

После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.