Кроос прокомментировал спасение сборной Германии от поражения в матче со Швейцарией на ЧЕ

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией, который закончился со счётом 1:1.

«Прежде всего мы рады, что нам удалось добыть ничью. Мы ещё раз показали, что можем справиться с отставанием по ходу матча и что мы верим в себя до конца», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Magenta Sport.

На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой вывел свою команду вперёд, замкнув прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверяли гол на момент наличия офсайда у Ндоя, однако приняли решение засчитать мяч. На 90+2-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счёт — 1:1.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024.