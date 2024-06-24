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Кроос прокомментировал спасение сборной Германии от поражения в матче со Швейцарией на ЧЕ

Кроос прокомментировал спасение сборной Германии от поражения в матче со Швейцарией на ЧЕ
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией, который закончился со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

«Прежде всего мы рады, что нам удалось добыть ничью. Мы ещё раз показали, что можем справиться с отставанием по ходу матча и что мы верим в себя до конца», — приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА со ссылкой на Magenta Sport.

На 28-й минуте нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой вывел свою команду вперёд, замкнув прострел полузащитника Ремо Фройлера. Судьи проверяли гол на момент наличия офсайда у Ндоя, однако приняли решение засчитать мяч. На 90+2-й минуте нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг сравнял счёт — 1:1.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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