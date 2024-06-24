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Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования в связи с нападениями в Дагестане

Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования в связи с нападениями в Дагестане
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Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сделала заявление на фоне последних событий в Дагестане.

«Футбольный клуб «Динамо» Махачкала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Дербенте и Махачкале.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сегодня — о вас.

Берегите себя и близких», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Вчера, 23 июня, вечером вооружённые люди напали на церковь и синагогу в Дербенте, а также на пост ДПС в Махачкале.

Напомним, махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги заняло второе место в турнирной таблице. Таким образом, дагестанский клуб сумел выйти в Российскую Премьер-Лигу, где будет выступать в сезоне-2024/2025.

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