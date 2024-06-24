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Германия забила восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006

Германия забила восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006
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23 июня состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    

Немцы, разделив очки со швейцарцами, завершили групповой этап с восемью забитыми мячами — ранее на турнире Германия обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). Таким образом, немцы забили восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006, который также проходил в Германии. На том мундиале немцы заняли третье место.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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