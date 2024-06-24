Германия забила восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006

23 июня состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато (Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

Немцы, разделив очки со швейцарцами, завершили групповой этап с восемью забитыми мячами — ранее на турнире Германия обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). Таким образом, немцы забили восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006, который также проходил в Германии. На том мундиале немцы заняли третье место.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.