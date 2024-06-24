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Уругвай — Панама: во сколько начало матча Кубка Америки, где смотреть прямую трансляцию

24 июня сборная Уругвая проведёт матч первого тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретится с национальной командой Панамы. Встреча состоится в Майами на стадионе «Хард Рок». Начало – 4:00 мск.

Трансляция матча Уругвай – Панама на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также в одной группе с Уругваем и Панамой сыграют национальные команды Боливии и США.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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