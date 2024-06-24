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Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья Варги

Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья Варги
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Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего Барнабаша Варги, который не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии (1:0) Ангусом Ганном в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Во время матча игрока унесли на носилках.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

«Несколько костей на лице Барнабаса Варги были сломаны после столкновения во время матча, а также он получил сотрясение мозга. Скорее всего, ожидается операция», — говорится в заявлении федерации в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что Варга больше не сыграет на Евро-2024. Нападающий на турнире принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол.

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