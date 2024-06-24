Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья Варги

Федерация футбола Венгрии выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего Барнабаша Варги, который не смог продолжить игру после столкновения с вратарём сборной Шотландии (1:0) Ангусом Ганном в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Во время матча игрока унесли на носилках.

«Несколько костей на лице Барнабаса Варги были сломаны после столкновения во время матча, а также он получил сотрясение мозга. Скорее всего, ожидается операция», — говорится в заявлении федерации в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что Варга больше не сыграет на Евро-2024. Нападающий на турнире принял участие в трёх матчах, в которых записал в свой актив один гол.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024