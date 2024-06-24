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Албания — Испания: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Албании и Испании.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Албании и Испании на Евро-2024 выступают в группе В. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Хорватии и Италии. После 2-го тура албанцы набрали одно очко, испанцы — шесть, хорваты — одно, в активе национальной команды Италии три балла.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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