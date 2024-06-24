Хорватия — Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 24 июня, сборная Хорватии проведёт свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Италии. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.