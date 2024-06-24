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Александр Бородюк рассказал, как изоляция повлияла на российский футбол

Александр Бородюк рассказал, как изоляция повлияла на российский футбол
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Бывший нападающий «Динамо», «Шальке 04», «Фрайбурга» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк рассказал, как изоляция повлияла на российский футбол. Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

«Когда играешь международные матчи, ты можешь оценивать реальный уровень наших клубов и сборной. Но в условиях изоляции очень сложно объективно оценить реальный уровень российского футбола. Нужно отдать должное РФС — они договариваются и находят соперников, которые готовы с нами играть.

Но нереально оценить уровень сборной России по матчу с Кубой. В любом случае всегда нужно играть для своих болельщиков и выигрывать. Конечно, хотелось бы сыграть с более сильным и мотивированным соперником. Однако такового сейчас очень сложно найти. Кто сейчас полетит к нам с учётом проблем с логистикой? С точки зрения международного календаря все топовые сборные заняты, поскольку их календари расписаны на год вперёд.

Из всех игр после бана мне очень запомнился матч сборной России с Ираном. Эта сборная была действительно мотивирована, а наши ребята провели хорошую игру. Матч был качественным с точки зрения футбольной составляющей. Матч с Кубой — это показатель и подтверждение того, что мы на голову сильнее», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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