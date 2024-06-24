Несколько клубов АПЛ готовы заплатить около € 30 млн за 19-летнего таланта «Фиорентины»

«Астон Вилла», «Тоттенхэм» намерены приобрести 19-летнего защитника «Фиорентины» Микаелем Кайоде. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, «Астон Вилла» хочет приобрести игрока, который выступает на позиции правого защитника, в качестве замены Мэтти Кэшу, который может уйти в «Милан». Сумма сделки может составить в районе € 25 млн. Сообщается, что руководители «Астон Виллы» являются большими поклонниками футболиста и оценивают его как вундеркинда.

«Тоттенхэм» также рассматривает вариант с покупкой Кайоде, однако сообщается, что «Астон Вилла» находится в более выгодной позиции в переговорах с игроком.

Кайоде в прошлом сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.