Фото: хорватские фанаты растянули 200-метровый флаг перед матчем с Италией на Евро-2024

Болельщики сборной Хорватии в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Италией растянули 200-метровый флаг на площади в Лейпциге (Германия), где пройдёт встреча.

Ниже на фото можно увидеть сам флаг.

Фото: Sanjin Strukic/Getty Images

Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.