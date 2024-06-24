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Колумбия — Парагвай: онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 1:00

Колумбия — Парагвай: онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 1:00
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В ночь с 24 на 25 июня мск на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском городе Хьюстон (Техас) состоится матч 1-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) группы D между сборными Колумбии и Парагвая. Стартовый свисток о начале встречи раздастся в 1:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 01:00 МСК
Колумбия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Колумбия – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В одной группе с Колумбией и Парагваем на Копе-2024 (Кубке Америки) находятся Бразилия и Коста-Рика.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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