Колумбия — Парагвай: онлайн-трансляция матча Кубка Америки начнётся в 1:00

В ночь с 24 на 25 июня мск на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском городе Хьюстон (Техас) состоится матч 1-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) группы D между сборными Колумбии и Парагвая. Стартовый свисток о начале встречи раздастся в 1:00 по московскому времени.

Трансляция матча Колумбия – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В одной группе с Колумбией и Парагваем на Копе-2024 (Кубке Америки) находятся Бразилия и Коста-Рика.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.