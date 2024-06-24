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«Класс Миранчука». «Аталанта» опубликовала пост, посвящённый российскому полузащитнику

«Класс Миранчука». «Аталанта» опубликовала пост, посвящённый российскому полузащитнику
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«Аталанта» в официальном аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) выложила пост, посвящённый своёму полузащитнику и игроку сборной России Алексею Миранчуку. На одном из фото игрок празднует победу в Лиге Европы сезона-2023/2024.

Фото: Аккаунт «Аталанты» в социальной сети X (ранее Twitter)

«Класс Миранчука», — говорится в сообщении клуба.

В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер» с счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 10 млн.

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