Хорватия — Италия: Модрич открыл счёт в игре спустя минуту после нереализованного пенальти

В эти минуты сборные Хорватии и Италии встречаются в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хорватов.

На 54-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич не смог реализовать пенальти. Но уже через минуту Модрич забил с игры и открыл счёт в матче.

Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.