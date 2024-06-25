Модрич высказался об упущенной победе сборной Хорватии в матче с Италией на Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал упущенную победу команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией (1:1). Хорватия пропустила гол на восьмой добавленной минуте.

«Не знаю, что вам сказать, футбол иногда бывает жестоким. Это снова было показано. Мы не заслужили этот гол. Мы не сомневались в болельщиках и знали, что они всегда с нами, спасибо. Нам жаль, что это не та победа, которая позволила пройти в следующий раунд», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

После трёх сыгранных туров сборная Испании набрала девять очков и возглавила группу B. Второе место заняла Италия, имея в своём активе четыре очка. На третьей строчке расположилась национальная команда Хорватии с двумя очками. Турнирную таблицу квартета B замкнула сборная Албании, набравшая лишь одно очко.

Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст: