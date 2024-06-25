Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — La Gazetta dello Sport

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия согласовал условия контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, стороны согласовали 5-летний контракт, по которому футболист будет получать € 7,5 млн в год. Отмечается, что неаполитанцы не хотят отпускать игрока.

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.