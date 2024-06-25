Испания — вторая сборная, выигравшая все три матча группового этапа Евро всухую

Сборная Испании стала второй командой в истории, выигравшей все три матча группового этапа чемпионата Европы без пропущенных мячей, сообщает телеграм-канал Opta Sports. На Евро-2020 это удалось сделать Италии.

Напомним, накануне, 24 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Албании. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 1:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Ферран Торрес: игрок откликнулся на пас соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника. Этот гол оказался единственным в матче — 1:0.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.