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Испания — вторая сборная, выигравшая все три матча группового этапа Евро всухую

Испания — вторая сборная, выигравшая все три матча группового этапа Евро всухую
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Сборная Испании стала второй командой в истории, выигравшей все три матча группового этапа чемпионата Европы без пропущенных мячей, сообщает телеграм-канал Opta Sports. На Евро-2020 это удалось сделать Италии.

Напомним, накануне, 24 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Албании. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гленн Нюберг. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 1:0. На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Ферран Торрес: игрок откликнулся на пас соотечественника Дани Ольмо между двумя албанскими игроками и ударом от штанги поразил сетку ворот соперника. Этот гол оказался единственным в матче — 1:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Ф. Торрес – 13'    
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